Il retroscena sul caso-Insigne, tifosi furiosi

Prima ci aveva provato il ds Giuntoli a spegnere l’incendio, assicurando che non c’era alcun caso, poi è stato Ancelotti a spiegare senza troppi approfondimenti la decisione di lasciare Insigne in tribuna per la gara di Champions con il Genk (“scelta tecnica, non l’avevo visto brillante in allenamento”) ma che fosse successo qualcosa di grosso l’hanno intuito tutti a Napoli.

LA DECISIONE – Insigne non è solo uno degli attaccanti della rosa, è il capitano ed uno dei più talentuosi della squadra. La panchina si poteva anche comprendere, la tribuna sicuramente no, ma cosa è successo esattamente?

LA RICOSTRUZIONE – Su Il Mattino ecco l’indiscrezione. Nella rifinitura di martedì pomeriggio Insigne sarebbe stato il primo ad abbandonare il campo, con un volto scuro e il muso lungo. Addirittura durante l’allenamento ha tirato un pallone con forza verso un tabellone pubblicitario: un modo per scaricare la frustrazione dell’esclusione.

IL RETROSCENA – Che tra Insigne ed Ancelotti ci siano state già incomprensioni in passato è cosa nota. In estate Insigne aveva più o meno apertamente chiesto a Carletto di cambiargli posizione in campo: riportarlo a fare l’esterno d’attacco sgravandolo dagli obblighi di copertura che sono tipici del quarto di centrocampo. Ancelotti ci ha provato a inizio stagione con un cambio di modulo, ma la cosa si è rivelata un flop. E allora retromarcia al 4-4-2 e Insigne è stato rispedito a centrocampo. Poi l’ultima frizione dopo Napoli-Cagliari, quando l’allenatore ha rimproverato il suo capitano per lo scarso rendimento in campo nella gara poi persa dagli azzurri”.

LE REAZIONI – I tifosi del Napoli intanto sono furiosi. Sia per i due punti lasciati in Belgio sia per queste polemiche che minano la serenità dell’ambiente. Il web in queste ore ribolle: “Hanno rotto i c… sia Insigne che Ancelotti. Ma perché non se ne vanno tutti e 2?” o anche: “Leader si è anche fuori dal campo…allora o Insigne non lo e allora non è un buon capitano o lo è per cui Ancelotti non può mandarlo in tribuna. Tutti sn importanti,ma ci devono essere gerarchie e il capitano è il CAPITANO sopratutto in una partita di Champions”.

I COLPEVOLI – In molti attaccano Ancelotti: “L’attuale capitano del Napoli, relegato in tribuna in una partita di Champions League che non dico sia fondamentale, ma quantomeno importante. E questo solo per aver detto a Ancelotti che non gradisce l’occhio di riguardo mostrato in settimana ad paio di giocatori?” o anche: “Per forza quello che fa Ancelotti non si può discutere deve andar bene a tutti… Finché le amicizie nel calcio falseranno i giudizi sarà sempre così”.

LE CIFRE – C’è chi snocciola dati per difendere le proprie tesi: “6 presenze, 3 gol, 3 assist, un gol o un assist ogni 63,3 minuti, partecipazione con marcatura o assist al 35% dei gol segnati dalla squadra: veramente disastrosa, sin qui, la stagione di Lorenzo” o anche: “Forse Ancelotti avrebbe dovuto mettere Insigne in campo e tutti gli altri in tribuna”

L’ALTRA VOCE – Ma se Ancelotti viene bersagliato, anche lo stesso Insigne entra nel mirino dei fan azzurri: “Segnale forte ma io sono d’accordo” o anche: “Credo che Ancelotti sappia il fatto suo e ricordo che ci sono state 4 partite di fila ogni 3-4 giorni… sono d’accordo nel non capire questo scalpore…” oppure: “Oggettivamente sono 3/4 partite che giocavamo con uno in meno” e infine: “Insigne non è Maradona, anche lui una partita (dove ci sono poche riserve in panchina) può finire in panchina una volta. Se lo volete capire bene sennò..”..

SPORTEVAI | 03-10-2019 09:09