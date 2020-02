Il rigore alla Juve fa scalpore anche in America

La polemica sul rigore concesso alla Juventus nei minuti conclusivi dell’andata della semifinale di Coppa Italia con il Milan travalica i confini nazionali e anche l’Oceano Atlantico, raggiungendo addirittura gli Stati Uniti.

Polemiche in America

CNN Sport ha dedicato un servizio alla gara di San Siro, rilanciato sui social network italiani anche da giornalisti come Tancredi Palmeri. Nel video, si coglie lo stupore del cronista statunitense nel commentare il calcio di rigore concesso ai bianconeri dall’arbitro Valeri.

“Lo straordinario tiro in bicicletta di Cristiano Ronaldo colpisce il braccio del difensore”, racconta il giornalista americano mentre scorrono le immagini. Poi aggiunge: “Poi l’arbitro concede il rigore: ma dove altro avrebbe potuto mettere il braccio Davide Calabria?”.

Un interrogativo volto a sottolineare l’assurdità – a suo parere – del penalty concesso alla Juventus, che ha fissato il punteggio finale sull’1-1. Il video della CNN sta circolando sui social e naturalmente i tifosi di ambo le fazioni si scatenano nei commenti.

“Non credo che la CNN sarà sorpresa del fatto che vincono così”, scrive il rossonero Snake. “Se Ronaldo fa una rovesciata sarà rigore”, ironizza Gent, mentre Luca sottolinea che: “È da tempo che l’arbitraggio italiano viene considerato alla stregua di una barzelletta all’estero. Ieri ne sono successe di tutti i colori. Non c’è da meravigliarsi”.

La risposta degli juventini

Anche gli juventini, però, insorgono contro la tv americana. “Dì alla CNN di raccogliere le firme per cambiare il regolamento e poi si grida allo scandalo…”, commenta Peppe. “Non c’era bisogno di ricordarcelo, lo sappiamo già che gli americani non capiscono una mazza di calcio. Le regole possono non piacere ma questo dicono, fine”, aggiunge JuventusOnly.

Infine Papito prova a spiegare agli americani perché Valeri ha visto giusto: “Ma non vede che Calabria sa perfettamente che Ronaldo sta per calciare e cerca in ogni modo di aumentare il volume del corpo? Dopo aver saltato tu alzi le gambe a 45 gradi? Il braccio sinistro lo allarga e va verso il pallone. É una parata. Rigore netto”.

SPORTEVAI | 14-02-2020 10:31