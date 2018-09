Il rinnovo di Skriniar è ancora lontano

Milan Skriniar è il perno della difesa dell’Inter e insieme a Stefan de Vrij crea una coppia difensiva fra le migliori nel campionato italiano.

Per questo i nerazzurri vogliono blindare il difensore ex Sampdoria, ma le trattative stanno andando per le lunghe.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, le due parti sono ancora distanti visto che la richiesta dell’entourage dello slovacco è di 3 milioni più bonus, mentre la proposta dei nerazzurri è ferma a 2.5 milioni.

Ovviamente le parti continueranno a lavorare nelle prossime settimane.

SPORTAL.IT | 11-09-2018 23:05