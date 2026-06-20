Il ritorno di McGregor: "Non ostento più la ricchezza", ma l'intervista da Fallon fa discutere. Conor polemico con l'UFC

Dopo anni lontano dall'ottagono, Conor McGregor si appresta a tornare a combattere in occasione di UFC 329. Intanto ha rilasciato una intervista da Jimmy Fallon, che ha fatto discutere, asserendo di essere cambiato. E sui social manifesta la stizza per il prossimo match del 2027

Chi non muore o finisce al gabbio si rivede: Conor McGregor sta per terminare il suo periodo purgatoriale fuori dall’UFC per tornare a fare ciò che gli riusciva meglio, ovvero combattere. Dopo cinque anni l’irlandese già campione nei pesi leggeri e nei pesi piuma affronterà il prossimo 11 luglio a Las Vegas Max Holloway, in un re-match (valido per la categoria dei welter) che rappresenta una occasione di rivincita per il rivale statunitense dopo che lo stesso McGregor vinse il primo incontro del lontano 2013.

I cinque anni di McGregor vissuti pericolosamente fuori dall’UFC

Facendo un salto in avanti, il 37enne combatté ad oggi l’ultima volta nel luglio 2021: McGregor incrociò le ostilità contro Dustin Poirier per la terza volta in carriera, ma quel match si risolse a sfavore dell’irlandese per KO tecnico (o meglio, uno stop medico per frattura alla gamba). Si trattava della seconda volta di fila che Poirier metteva al tappeto il rivale, tra l’altro nello stesso anno solare.

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McGregor quindi dovette staccare la spina per un po’, dedicandosi ad altri progetti (tra cui il cinema come co-protagonista su di giri, al fianco di Jake Gyllenhaal, dello stracultissimo remake di Road House), vagheggiando una discesa in politica nel suo Paese poi non concretizzatasi, e ritrovandosi invischiato in storiacce come l’aggressione alla mascotte dei Miami Heat, finita in ospedale, in occasione di gara-4 delle NBA Finals, e le accuse di violenza sessuale, che hanno portato tra l’altro ad una condanna in sede civile nel 2024 per l’assalto nel 2018 a Nikita Hand, una donna che aveva poi accusato di stupro l’ex campione UFC.

Un po’ come il Ruben Pallister della miniserie (consigliatissima) Half Man, McGregor è stato abilissimo a rovinarsi con le proprie mani e i propri impeti di violenza. Ma in vista del suo ritorno all’ottagono l’irlandese ha voluto dar prova di essere un’altra persona. Almeno per quanto riguarda i beni materiali e un certo stile di vita.

McGregor: “Non ostento più la ricchezza, mi sono messo in riga”

Questa settimana il fighter è stato ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon e anche da Ariel Helwani, giornalista punto di riferimento delle MMA e dell’UFC. Da quest’ultimo ha confessato di essere “un uomo nuovo” che non è più interessato alle “cose materiali”. “A volte sono in lotta con me stesso […]. Ma i soldi non sono tutto, non sono la vita. Non voglio più ostentare la mia ricchezza: sono già stato in cima alla lista di Forbes, ma non mi rivedrete più lì”, ha dichiarato McGregor, a parole intenzionato a lasciarsi alle spalle la vita di eccessi e di lusso sfrenato.

Complice di questo cambiamento il percorso di avvicinamento al ritorno in UFC: McGregor si è messo sotto con gli allenamenti in palestra, e si è sottoposto anche a cure con l’ibogaina per trattare le sue dipendenze e anche dei traumi irrisolti (non fatelo a casa, è una sostanza psicoattiva che può generare anche delle aritmie pericolosissime), come aveva già rivelato lo scorso novembre.

Fallon sotto accusa per l’ospitata di McGregor

Ma se l’intervista da Helwani, che si occupa del settore delle MMA, non ha destato scandalo, ben altro tenore di commenti ha suscitato quella da Fallon, in un contesto più da pubblico generalista. Anche qui McGregor si è presentato da uomo nuovo, ripulito e pure fresco di matrimonio (all’interno delle mura vaticane!) con la compagna di lungo corso Dee Devlin. Ma il pubblico da casa ha criticato aspramente il fatto che Fallon, noto per le sue posizioni progressiste e a favore dei diritti civili, nonché abituato a prendere di mira Trump per il caso Epstein, abbia accolto nel suo salotto un fighter su cui pende una brutta storia di violenza sessuale.

Non solo: come si legge su Reddit, il processo stabilì che la donna aggredita nel 2018, Nikita Hand, avesse subito delle ferite molto gravi. La presunta vittima inoltre è stata trascinata al processo di appello, poi annullato perché i testimoni della difesa stavano mentendo e la stessa Hand pare sia stata oggetto di pressioni e minacce affinché ritirasse la causa civile. Non entriamo nel merito di queste ricostruzioni: sta di fatto che il pubblico è rimasto sbigottito dal fatto che Fallon non abbia fatto alcun cenno ai fatti, anzi mettendo a suo agio l’ospite.

Sui social si leggono commenti di questo tenore: “Jimmy ha letto la testimonianza dei medici che descrivono le lesioni di Nikita Hand?”, “Non voglio più sentire una sola battuta su Donald Trump/Epstein uscire dalla bocca di Fallon”. E ancora: “Il suo processo per stupro è passato completamente inosservato negli Stati Uniti? Qui in Irlanda è praticamente ostracizzato, eppure lo invitano al programma di Jimmy Fallon? Una decisione bizzarra, non dovrebbe avere la possibilità di riabilitare la sua immagine pubblica”, “Perché mai dare spazio a quest’uomo, viste tutte le cose orribili che ha fatto? Informatevi. Dovrebbe essere rinchiuso. Gli irlandesi non sono più orgogliosi di lui, è una vergogna”, ” Quel tizio è stato letteralmente riconosciuto colpevole di stupro l’anno scorso ed è diventato un fanatico di estrema destra, eppure i più grandi talk show americani lo tirano fuori e lo trattano come se niente fosse”.

McGregor tornerà a combattere anche nel 2027 (“Ma è ridicolo”)

Tornando all’intervista da Helwani, McGregor ha voluto tirare una frecciatina all’UFC in merito alla programmazione dei suoi match. “Quando pensate che tornerò a combattere? Aprile 2027, quasi un anno dopo. Mi sembra una cosa ridicola, però il contratto è questo”: il fighter ha quindi rivelato che il suo ritorno sulle scene prevede un secondo incontro il prossimo aprile, oltre a spiegare che Holloway è stato una scelta della promotion (“L’unico nome che mi è stato proposto”) mentre i nomi di Charles Oliveira e Nate Diaz non sono mai stati sul tavolo.