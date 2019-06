Il ritorno di un ex non scalda, tifosi Inter: Sarebbe autogol

Finora tutti i nomi accostati all’Inter avevano sempre riscosso il gradimento dei tifosi. Da Lukaku a Barella passando per lo stesso Dybala. La speranza che quest’anno il mercato nerazzurro potesse regalare campioni importanti – unita all’arrivo di Conte – legittimava ambizioni importanti. Quando però è uscito fuori il nome di Kovacic in tanti hanno iniziato a storcere il naso. Il play croato era un campione in erba all’epoca, quando 5 anni fa esplose proprio nell’Inter ma oggi non scalda più di tanto i cuori dopo l’esperienza (più negativa che altro) al Real e quella al Chelsea.

I DUBBI – Che a centrocampo serva qualcosa è sicuro, ma i tifosi sognavano altri prospetti. L’idea che possa tornare Kovacic, ritenuto inferiore a Brozovic da tutti i fan, non entusiasma affatto anche se è nota la passione di Conte per il croato. Anche quand’era alla Juve l’attuale tecnico interista ha sempre avuto belle parole per il centrocampista ma non basta questo per rassicurare gli aficionados che sui social si scatenano: “Se uno e’ molle di testa…resta molle di testa. Poi se Conte cambia il carattere delle persone allora e’ un mago. Ho i miei dubbi. Peccato perché Kovacic qualcosa da fare su un campo da calcio. Ma non ha mai fatto il salto” o anche: “Sì ok, 5 anni fa potenziale top player lo dicevamo un po’ tutti”.

LE REAZIONI – E’ un coro quasi a senso unico contro il ritorno del play: “Mai visto un giocatore più piatto di Kovacic. Cresciuto zero dal 2014″ o anche: ” “Son passati 5 anni ed è rimasto ancora potenziale…”, oppure “è un mezzo giocatore, né carne né pesce”. Chi ha buona memoria ricorda: “Ad ogni mercato dicono che torna all’Inter speriamo che come ogni anno non accada” o anche: “L’unica vendita geniale dell’Inter in 20 anni. Se lo ricomprano dopo che fa c… da 6 anni, Ausilio è meglio che rimane all’estero”. E infine: “Basterebbe il solo acquisto di Kovacic per rendere il mercato fallimentare”.

SPORTEVAI | 12-06-2019 10:25