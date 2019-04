Il ritorno di Woods: trionfo al Masters Tournament

Giornata storica per il mondo del golf quella di domenica 14 aprile 2019. Tiger Woods si è infatti aggiudicato il Masters Tournament. Il 43enne fuoriclasse americano ha compiuto una vera e propria impresa grazie a uno strepitoso ultimo giro che gli ha consentito di chiudere a -14. Beffato Francesco Molinari, che aveva iniziato l'ultimo giro in vetta. Il torinese non ha brillato nelle ultime nove buche e dopo essere finito in acqua alla 12 e di nuovo alla 15 ha chiuso a -11.

Woods non vinceva il Masters dal 2005 e un Major da undici, l'U.S. Open. Il Masters Tournament è il quinto Masters e il quindicesimo Major in carriera per l’americano. Il campione statunitense torna a indossare la mitica giacca verde 14 anni dopo l'ultimo successo ad Augusta, dove tra l'altro conquistò il suo primo major nel 1997.

Grazie a questa vittoria Woods chiude un lungo periodo nero iniziato nel 2014 e caratterizzato da tre interventi chirurgici alla schiena e si porta a tre successi dal grande Jack Nicklaus, che ha conquistato 15 tornei del Grande Slam. Nel settembre scorso, tuttavia, Woods aveva interrotto il digiugno con la prima vittoria sul Pga ad Atlanta.

"È una delle vittorie più importanti e difficili della carriera. Certamente bellissima ed emozionante, arrivata davanti alla mia famiglia. Non potevo chiedere di meglio” queste le prime parole di Woods dopo il trionfo. Sono davvero fortunato. Dopo i problemi alla schiena ho pensato di smettere e invece oggi sono qui a festeggiare. E' una giornata bellissima".

Sono arrivati anche i complimenti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump: "Congratulazioni a Tiger Woods, un campione vero" ha scritto su twitter Trump, che si era già fatto sentire in mattinata prima dell'ultimo e decisivo round dell'ottantatreesima edizione della manifestazione per incoraggiare Woods.



SPORTAL.IT | 14-04-2019 21:59