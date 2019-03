Il Roma si scusa ma continua polemica per titolo vergognoso

Quel titolo “La Juve crolla a Genova come il ponte”, parallelismo evocato anche all’interno dell’articolo, pubblicato ieri dal Roma continua a far discutere. Dopo l’indignazione generale di addetti ai lavori e tifosi, il giornale napoletano ha provato a scusarsi dicendo: ” Nelle pagine sportive del nostro giornale, nella rubrica settimanale “Le pillole” a cura di Clemente Hengeller, firma storica del “Roma”, è apparso un titolo in cui, per stigmatizzare la sconfitta della Juventus a Marassi, siamo incorsi nella infelice e irriverente metafora del crollo del ponte di Genova. Chiediamo scusa per l’imperdonabile leggerezza di cui ci siamo resi responsabili, nella prima edizione, solo per colpa esclusiva di quella approssimazione che a volte può accadere, e purtroppo è accaduta, nella convulsa vita dei quotidiani. Abbiamo rimediato nelle successive edizioni del “Roma” ma non è stato sufficiente. Nel registrare sui social insulti, accuse e insinuazioni per uno scivolone che ci addolora, teniamo a ribadirlo, per aver potuto accostare un evento sportivo a una tragedia immane, non vorremmo, in ragione di una lunga attività professionale, che si possa lontanamente pensare di aver voluto offendere la memoria sempre viva di quelle sfortunate vittime del crollo in cui persero la vita anche quattro ragazzi di Torre del Greco, una ragazza originaria di Somma Vesuviana e un autotrasportatore di Casalnuovo. Resta tuttora inconcepibile che si sia potuto immaginare un tale paragone. Non c’è giustificazione che tenga. Siamo mortificati e speriamo che la comprensione prevalga, avendo sempre operato con misura, buonsenso e moderazione”.

LE REAZIONI – Il popolo del web però non ha ritenuto sufficiente il mea-culpa e ha continuato ad attaccare: “Errore perché erano situazioni convulse. Diciamo che avete voluto pubblicarlo e dopo vi siete accorti della figura di m…” o anche: “Difficile giustificare, questo non è un tweet che si scrive di getto a volte senza riflettere. Questo è un quotidiano , chi lo scrive , chi lo approva , chi lo stampa , chi controlla … in troppi non hanno riflettuto”, oppure: “Come farsi conoscere da tutti? Un bel titolone acchiappa commenti. Poi si chiede scusa. Il gioco e’ fatto”. Anche le scuse vengono rispedite al mittente: “Son dispiaciuti perché hanno perso la vita dei “campani”. Quando la pezze è peggio del buco” o anche: “Le scuse vanno chieste con poche e significative parole perché quando ci si dilunga in giustificazioni si corre il rischio di fare peggio…che senso ha ricordare che tra i morti ci sono dei campani? E se non ci fossero stati? Cambiava qualcosa?”.

LA CONDANNA – E’ un fiume in piena di critiche: “Sono scuse inaccettabili perché #IlRoma è un “giornalino” che vive costantemente e volontariamente di questi “scivoloni”, soprattutto quando si parla di # Juventus…”, la condanna è generalizzata: “In quanti hanno preso questo scivolone? Chi scrive l’articolo…. Chi da il titolo…. Ma chi lo avalla e lo manda in stampa non ha giustificazioni…. Oggi scusarsi è facile… ” o anche: “Capisco le scuse per una cosa detta a voce e sul pezzo… ma un titolo scritto pensato e stampato non esistono scuse” e infine: “Ho sentito l’autore dell’articolo che è stato contatto telefonicamente da @giucruciani a #LaZanzara e non gli passava minimamente per la testa di chiedere scusa, quindi questa notizia delle scuse è solo una buffonata”.

