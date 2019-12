Il rossonero vicino al Napoli, i milanisti: "Dateci Allan”

Da neanche un giorno allenatore del Napoli, Rino Gattuso sarebbe già pronto a chiedere rinforzi ad Aurelio De Laurentiis. Il desiderio del nuovo tecnico azzurro è rinforzare il centrocampo con un elemento che abbini forza fisica ad una buona tecnica: al momento, il Napoli ha il solo Allan con queste caratteristiche e quando il brasiliano manca sono dolori in mediana.

L’INDISCREZIONE. Per Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, Gattuso ha già anche indicato il nome del centrocampista ideale per soddisfare le sue esigenze e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe già avviato una trattativa con gli agenti del giocatore.

“Primi contatti tra l’entourage di Frank Kessie e il Napoli – scrive su Twitter Schira -. L’ivoriano è un elemento particolarmente gradito a Gattuso, che lo conosce bene. Il Milan di fronte a una offerta adeguata non lo ritiene incedibile”.

Kessie, infatti, non è più un titolare inamovibile nel centrocampo di Stefano Pioli, oltre ad essere inviso ad una parte della tifoseria rossonera per alcuni suoi atteggiamenti fuori dal rettangolo di gioco.

“CEDIAMOLO!”. La notizia lanciata da Schira, infatti, viene commentata sul web con un certo entusiasmo da parte dei milanisti. “Se incassiamo più di 25 milioni da questo mi ubriaco bevendo benzina e rum”, scrive Alberto, di certo tra i più entusiasti all’idea di cedere l’ivoriano.

Trunfio, invece, punta all’offerta speciale per il suo ex allenatore: “Solo per Natale siamo disposti a inserire nel pacco regalo una offerta clamorosa: turco10, RR (ovvero Ricardo Rodriguez e Hakan Calhanoglu, ndr) e Kessie, totale 60 milioni!”.

Altri tifosi, invece, puntano ad una contropartite ritenuta di livello superiore a Kessie. Frank lo fa ironicamente: “Scambio con Allan più conguaglio per il Milan”, scrive il tifoso aggiungendo l’emoticon che ride fino alle lacrime.

Più serio El Cholo: “30 milioni e può andare. Poi se aggiungendo 15 o 20 ci dessero Allan ancora meglio”. Insomma, i milanisti sperano davvero che Gattuso, da Napoli, possa aiutarli a migliorare la loro, di squadra.

SPORTEVAI | 12-12-2019 09:43