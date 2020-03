Il rugby piange Matthew Watkins

Matthew Watkins, ex giocatore della nazionale di rugby gallese, è morto a 41 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Watkins, che giocava nel ruolo di centro, indossò la maglia della sia nazionale contro l'Italia, il 15 febbraio 2003.

Si ritirò alla termine della stagione 2010-11, dopo aver militato in patria nel Newport e negli Scarlets, e in Inghilterra nel Gloucester. I giocatori del Galles, impegnati sabato nel Sei Nazioni contro l'Inghilterra, lo ricorderanno indossando una fascia nera in segno di lutto.

SPORTAL.IT | 07-03-2020 17:35