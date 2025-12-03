Virgilio Sport
Il saluto a Pietrangeli sul campo del Foro Italico

In centinaia sono andati sul campo di terra battuta al Foro Italico che porta il nome di Nicola Pietrangeli, per omaggiare il primo italiano capace di vincere uno slam e la Coppa Davis.

