Il saluto tra la calciatrice e il piccolo Joseph: la foto

Se è vero che solo chi ama lo sport vive determinate emozioni, la foto postata da Becky Burleigh su Instagram abbraccia chiunque, è universale. Quelli che vedete ritratti in questa immagine è Carson Pickett, calciatrice degli Orlando Pride, formazione che milita nella massima divisione del campionato statunitense, a margine della partita vinta contro le ragazze dello Sky Blue Fc.

Come vedete, come il suo piccolo ammiratore, Carson è nata senza parte del braccio e della mano sinistra: lo saluta così a bordocampo. Un tocco tra chi si riconosce e sa di poter raccontare una storia con un gesto. La giocatrice e il bimbo sono stati immortalati dallo scatto fotografico di Becky Burleigh, coach delle Florida Gators mentre la sua calciatrice salutava il piccolo Joseph Tidd, anch’egli senza parte dell’arto sinistro e taggato nel post.

“Abbiamo bisogno di più momenti come questo nel nostro mondo”, ha detto la Burleigh al Washington Post. E di quei sorrisi, che parlano più di tanta retorica.

Non è il primissimo saluto tra i due che, al contrario, possiamo definire quasi amici per la continuità di incontri e foto e per come i genitori del bimbo stanno affrontando nel quotidiano la loro vita con Joseph. Pickett aveva pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di un altro saluto con il bimbo: “Il calcio significa molto per me, ma l’opportunità che lo sport mi offre per cose come questa è impareggiabile. Joseph, sei il nuovo eroe della mia vita”.

La sua mamma, infatti, aveva avuto notizia che sarebbe nato senza una parte del braccio e una mano. “Ho capito che sarebbe andato tutto bene. A 22 mesi Joseph stava meglio. Era confuso quando gli altri bambini gli afferravano il braccio, ma sua sorella maggiore gli aveva spiegata che aveva una “pinna fortunata”, come il personaggio del film “Alla ricerca di Nemo””. Anzi, i suoi genitori hanno deciso di rendere pubblicala loro storia e curano un profilo Instagram «tiddbit_outta_hand» con un obiettivo: ricordare al piccolo, e non solo, che sebbene possa fare qualcosa di diverso dagli altri, deve essere orgoglioso di ciò che è: “Non è diverso da chiunque altro. Sarà in grado di realizzare tutto”.

VIRGILIO SPORT | 25-07-2019 12:07