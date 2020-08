Il San Lorenzo tenta Suarez

Sei anni dopo il trasferimento al Barcellona, avvenuto nell’estate in cui Luis Suarez era salito alle cronache per il morso a Giorgio Chiellini durante l’ottavo di finale del Mondiale in Brasile, l’attaccante uruguaiano torna protagonista del mercato.

Il club catalano lo ha infatti messo alla porta, nonostante i tanti successi e i tanti gol del Pistolero. I margini per un ripensamento sono minimi, la rescissione contrattuale è un’ipotesi concreta, la stessa che sta clamorosamente inseguendo Leo Messi, grande amico di Suarez.

Per l’ex Ajax però le proposte non mancano. La più concreta arriva dal San Lorenzo proprio tramite… Messi.

Parola di Marcelo Tinelli, presidente del San Lorenzo, che ha parlato al “Mundo Deportivo”: “Luis è un socio del San Lorenzo – ha detto – Gli ho mandato la tessera tramite Messi. Ha dichiarato pubblicamente di essere un tifoso del San Lorenzo e di aver seguito uno dei nostri idoli, Bernardo Romeo. Sarebbe bello se uno dei migliori 9 al mondo giocasse per la squadra del Papa”.

“Qui amiamo Suarez. Le porte sono già aperte. Basta un suo cenno e lo cercheremo” ha concluso Tinelli.

OMNISPORT | 25-08-2020 22:14