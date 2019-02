Il San Valentino speciale di Nicolò Zaniolo

È il giocatore del momento e in quanto tale non può sottrarsi ai rumors di gossip, cui peraltro si sta abituando grazie alle “performances” della giovane madre, già star dei social grazie a foto che fanno impazzire i followers della signora Francesca Costa, ma che non fanno tanto piacere al già illustre figlio.

Nicolò Zaniolo ha conquistato tutti grazie alle prodezze di cui si sta rendendo protagonista con la maglia della Roma, in campionato e pure in Champions League e si appresta a diventare un punto fermo della nuova Nazionale di Roberto Mancini, ma è pur sempre un ragazzo di neppure 20 anni, con i propri spazi di vita privata.

Uno di questi l’ex interista l’ha vissuto a San Valentino insieme alla fidanzata Sara. Come riporta 'Dagospia.com', Zaniolo ha passato la serata del 14 febbraio in un ristorante in zona Eur, meta abituale di giocatori e dirigenti della Roma.

In sala, peraltro, c’era anche un certo Francesco Totti, con la famiglia al completo. Un altro bel segnale per 'Il Predestinato', cui qualcuno vorrebbe già consegnare la maglia numero 10 della leggenda delle leggende romaniste.

SPORTAL.IT | 15-02-2019 16:00