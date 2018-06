Il Santos non molla ma Verissimo sta con il Torino

Il Torino non molla Verissimo.

I granata, nonostante la trattativa prosegua a rilento, non hanno ntenzione di mollare la presa per il difensore che il Santos vorrebbe far partire solo per 10 milioni di euro.

Al momento Cairo non vuole spingersi oltre gli 8 milioni di euro ed i brasiliani puntano a scatenare un’asta insieme al Lione e ad un altro club russo interessato.

Ma il Torino può contare sulla volontà di Verissimo che sta spingendo per chiudere la trattativa con i granata: l'Italia è in testa al gradimento del centrale.

SPORTAL.IT | 13-06-2018 13:10