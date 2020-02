Il Sassuolo blinda Boga

Il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ai microfoni di Radio 1 ha parlato dell'attaccante neroverde Boga: "E' un fenomeno, ha grande qualità. Lo abbiamo preso dal Chelsea dopo la visione dei nostri osservatori. E' stato bravissimo poi De Zerbi che lo ha fatto crescere, essendo un giovane del 97'. Sta facendo vedere delle cose straordinarie".

Sul suo futuro: ''Ha come del resto, come gli altri giocatori, tante squadre che lo seguono. Così come Berardi, Locatelli e Traoré. La volontà nostra è quella di costruire un Sassuolo che possa continuare questo percorso e che possa migliorarsi sempre di più".

SPORTAL.IT | 03-02-2020 13:04