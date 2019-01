Il Sassuolo dimentica Boateng, Cagliari sbriciolato

Il Sassuolo si mette definitivamente alle spalle il periodo nero di fine 2018 superando in casa il Cagliari per 3-0, risultato che dà sostanza al pareggio in casa dell’Inter. La squadra di De Zerbi, che impatta bene la prima dopo la cessione di Boateng al Barcellona, sale a 29 punti, riavvicinandosi ai posti che valgono l’Europa League, mentre il Cagliari incassa la settima sconfitta in trasferta e resta in una posizione poco rassicurante con 21 punti.

Il risultato si è deciso nel primo tempo, che i sardi avevano approcciato bene, salvo subire gol al primo tiro del Sassuolo, al 10’, quando un tiro di Berardi non trattenuto da Cragno permette a Locatelli di siglare in tap in il primo gol in neroverde, terzo in Serie A.

Il portiere rossoblù si è riscattato su una punizione di Bourabia, inchinandosi però per la seconda volta allo scadere del primo tempo quando l’arbitro Irrati ha punito, grazie all’ausilio del Var, un contatto tra Srna e Djuricic: Babacar ha trasformato, mettendo in discesa un secondo tempo con poche emozioni, in cui il Cagliari non è mai riuscito a cambiare passo nonostante l’ingresso di Farias, rischiando anzi di subire il terzo gol in più di un’occasione, materializzatosi a tre dalla fine ad opera dell'ex Matri, senza esultanza.



SPORTAL.IT | 26-01-2019 17:00