Il Sassuolo: "Importante finire il campionato"

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali alla Rai ha espresso il suo parere sulla ripresa dei campionati: "La nostra linea è di portare a termine questo campionato, è giusto nel confronto di tutti. Per prima cosa c'è la salute, se poi ci saranno le condizioni per allenarci credo sia importante concludere il campionato senza danneggiare la stagione prossima".

"In questi momenti dobbiamo essere uniti. Ci sono però ancora visioni diverse, c'è chi ha interessi a chiudere il campionato prima. Dobbiamo però essere uniti e avere una linea unica. Lo stop definitivo? Non ci voglio nemmeno pensare, sono fiducioso sulla conclusione del campionato. Non trovo giusto che alcune squadre buttino via un anno, penso al Benevento. La cosa più corretta, se ci sono le condizioni, è finire i campionati".

SPORTAL.IT | 01-04-2020 12:34