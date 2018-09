Il Sassuolo non si ferma. Battuta la Spal

Il Sassuolo non si ferma e nonostante le tante seconde linee mandate in campo da De Zerbi, porta a casa tre punti molto importanti grazie alla vittoria per 2-0 sul campo della Spal.

Sin dalle prime battute, nonostante i molti cambi, il Sassuolo riesce a prendere in mano il pallino del gioco e schiaccia nella propria metà campo la Spal.

Gli uomini di Semplici non riescono a innescare la coppia Antenucci-Petagna, ma sfiorano il vantaggio su azione da calcio d’angolo con Felipe, che dall’interno dell’area piccola colpisce tutto solo, ma Consigli respinge.

Superato lo spavento, i neroverdi tornano in attacco. Babacar sfiora il vantaggio con un tiro dal limite. Mentre Adjapong sbaglia il tocco che avrebbe permesso all’ex Fiorentina di battere a rete tutto solo davanti a Gomis.

Seconda frazione che riprende con lo stesso spartito, e ancora una volta è la Spal a rendersi pericolosa con Petagna, bravo Consigli a deviare in corner.

Da lì è un monologo neroverde. La squadra di De Zerbi passa in vantaggio al 59esimo in maniera fortunosa con Adjapong che si vede sbattere la palla sul petto dopo la scivolata di Felipe e il pallone rotola in rete.

Spal che prova l’assalto e lascia spazi in contropiede. Una di queste ripartenze al 90esimo apre la strada a Matri, che aveva colpito il palo qualche istante prima, che solo davanti a Gomis non sbaglia e chiude la gara.

Il Sassuolo vince, nonostante la panchina per 90 minuti di Boateng, Berardi e Di Francesco e ora c’è il Milan.

