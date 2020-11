Il Sassuolo sbatte sull'Udinese: 0-0, niente primo posto

Il Sassuolo fallisce l’opportunità di volare sulla vetta solitaria della classifica e di restarci per almeno due notti in attesa di Milan-Verona: l’ Udinese si conferma la bestia nera degli emiliani, battuti sia all’andata che al ritorno nella passata stagione. Un punto prezioso per i friulani, anche se la situazione rimane drammatica con la zona retrocessione a ‘far compagnia’ ai ragazzi di Gotti.

La gara è spezzettata dai continui falli puniti da Abbattista con quattro gialli, estratti tutti nel primo tempo: tanto agonismo e poche occasioni, al punto che il risultato è uno spettacolo abbastanza deludente agli occhi degli spettatori da casa. De Paul prova ad alzare il livello della qualità con qualche giocata delle sue, dall’altra parte è Berardi a scaldare il mancino che però non impensierisce Musso.

L’attenzione dell’Udinese per i dettagli neutralizza il potenziale offensivo del Sassuolo: Boga non ha ancora raggiunto la forma ideale, Caputo non è servito a sufficienza e quelle poche volte in cui trova uno spiraglio finisce per scontrarsi contro i rocciosi difensori bianconeri. De Zerbi lo sostituisce con Raspadori ma la sostanza resta sempre la stessa, così come il punteggio che non si schioda da un giusto 0-0.

OMNISPORT | 06-11-2020 22:52