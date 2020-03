Il Sassuolo travolge il Brescia nell'ultimo recupero

Il Sassuolo ha battuto per 3-0 il Brescia nell'ultimo recupero della 26esima giornata di serie A, giocata in un Mapei Stadium a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus.

La partita, che potrebbe essere l'ultima di serie A per almeno un mese a causa dello stop dello sport deciso dal Coni, dopo il grande equilibrio nella prima mezz'ora è stata dominata dai padroni di casa a segno due volte con Caputo (che ha esultato con il cartello "Andrà tutto bene, restate a casa") e Boga.

Grazie a questo risultato, il Sassuolo sale a quota 32 punti, all'undicesimo posto in classifica, mentre il Brescia resta ultimo a 16.

SPORTAL.IT | 09-03-2020 20:27