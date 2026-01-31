Il Sei Nazioni dell’Italia comincia malissimo: Quesada perde Edoardo Todaro (crociato destro ko.)

Un brutto infortunio rimediato nel raduno di Verona prima l’Italia della sua giovanissima stella: Todaro rischia uno stop di 6 mesi. La lista degli infortunati è sempre più lunga

Comincia male, anzi malissimo la marcia di avvicinamento al Sei Nazioni per l’Italia di Quesada: Edoardo Todaro, uno dei giocatori più attesi della prossima rassegna, ha rimediato un brutto infortunio al crociato del ginocchio destro nel corso dei primi allenamenti nel raduno di Verona e pertanto dovrà saltare per intero quello che sarebbe stato il suo Sei Nazioni d’esordio.

Quante assenze per Quesada: è l’incipit peggiore

Per far capire quale sia l’umore in casa azzurra, basta fare un elenco di quelli che sono i giocatori costretti loro malgrado a saltare tutto (o buona parte) del torneo del continente europeo: Sebastian Negri e Ross Vintcent non potranno recuperare neppure per le ultime gare in calendario, mentre Quesada spera di ritrovare nel corso del torneo Tommaso Allan, Ange Capuozzo, Martin Page-Relo e Marco Riccioni.

Todaro pertanto aveva una grossa opportunità: il 19enne di stanza ai Northampton Saints, rivelazione di questa prima parte di stagione nella Premiership inglese, aveva debuttato in nazionale nel test match contro il Cile dello scorso novembre, e da quanto trapelava da ambienti vicini al quartier generale azzurro aveva grosse possibilità di debuttare come titolare nel match d’esordio della nazionale contro la Scozia, in programma sabato 7 febbraio alle 15,15 all’Olimpico.

Il comunicato della FIR: tempi di recupero da stabilire

Nel comunicato col quale la FIR ha reso note le condizioni del giovane giocatore azzurro, viene specificato che l’entità dell’infortunio è tale da non potergli consentire di recuperare in tempo per il torneo alle porte.

“Nel corso del raduno della nazionale a Verona in vista dell’imminente Sei Nazioni, Edoardo Todaro ha riportato un infortunio al ginocchio. Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore destro.

Il 19enne utility back del Northampton farà rientro presso il proprio club di appartenenza dove proseguirà il percorso di recupero e la riabilitazione seguito dallo staff medico inglese in sinergia con quello dell’Italrugby”.

Todaro come Menoncello nel 2023: un infortunio pesante come pochi

Per Quesada si tratta di un’assenza davvero pesante. E non tanto per il valore in sé del giocatore, che ha dimostrato una crescita dirompente nel corso della stagione attuale, quanto piuttosto per l’impossibilità di consentire al ragazzo di fare esperienza in un contesto così ad alto livello internazionale.

Todaro è certamente una pedina destinata a trovare molto spazio nell’Italia del futuro: il prossimo orizzonte fa rima con la Coppa del Mondo 2027 in Australia, appuntamento già segnato sul calendario del giocatore dei Saints. Anche se un infortunio al crociato a 19 anni può finire per condizionare e non poco la propria crescita.



C’è per un precedente che può rivelarsi incoraggiante: anche Tommaso Menoncello nell’estate del 2023, nei test in preparazione alla Coppa del Mondo disputata in Francia, si fece male in modo grave al tendine bicipite della spalla sinistra, costretto a saltare la rassegna iridata per poi però tornare più forte di prima. Infortunio diversi, ma (si spera) stesso destino. Perché uno come Todaro il rugby italiano (forse) non l’ha mai visto passare prima.