Il Senegal è una polveriera: cibo scadente per Koulibaly e company, premi non pagati ed esplode il caso del ct Thiaw

Vigilia con la Norvegia tormentata per i leoni della Teranga, tensioni con la Federazione mentre il tecnico ha il contratto scaduto e 5 mesi arretrati

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Dopo la sconfitta per 3-1 subita contro la Francia nella partita d’esordio dei Mondiali del 2026, il Senegal si sta preparando per la (decisiva) sfida contro la Norvegia di martedì, un match cruciale per i leoni della Teranga che devono rimettersi in carreggiata nella corsa alla qualificazione mentre i norvegesi hanno già tre punti in tasca. Sebbene giocatori e staff siano chiaramente concentrati, fiduciosi e determinati – soprattutto dopo i primi 45′ di alto livello contro la Francia – la realtà dietro le quinte è ben meno rosea. Il ritiro degli africani, infatti, è una polveriera.

Senegal, premi qualificazione non pagati

Mentre la squadra si sforza di rimanere unita e concentrata sul campo, una serie di gravi disfunzioni minacciano di far implodere il gruppo nel bel mezzo del torneo americano. Il primo segreto che la federazione sta cercando di nascondere riguarda i bonus dei giocatori per la qualificazione ai Mondiali. Secondo Sport News Africa quei premi non sono ancora stati pagati. Dove sono finiti questi soldi che sono già arrivati e perché i bonus non sono ancora stati pagati?

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Hotel inadeguato, i giocatori comprano il cibo all’esterno

Ad aggravare la situazione (ko con la Francia a parte) un problema logistico che sta causando notevole frustrazione all’interno della squadra: l’alloggio. L’hotel scelto dalla dirigenza come base operativa negli Stati Uniti è del tutto inadeguato per una squadra di questo calibro. In privato, diversi giocatori hanno espresso il loro disappunto per questa sistemazione austera, che contrasta nettamente con le considerevoli risorse impiegate per ospitare la squadra in condizioni assolutamente eccellenti a Tangeri durante la Coppa d’Africa 2025. Il cibo è scadente e i giocatori sono costretti a ordinare cibo da asporto.

Il ct Thiaw ancora senza contratto

A peggiorare ulteriormente la situazione, sono stati imposti drastici tagli al budget destinato al personale al seguito. Allo chef principale della squadra è stato semplicemente impedito di viaggiare. Mentre i giocatori subiscono un supporto inadeguato, alcuni membri della Federazione vivono nel lusso: hanno portato in massa le loro famiglie e il loro entourage negli Stati Uniti, formando una delegazione sovradimensionata e costosa… interamente a spese della Federazione.

Tra tutte queste problematiche, la più spinosa rimane quella del commissario tecnico della nazionale, Pape Thiaw, che potrebbe rivelarsi una vera e propria bomba a orologeria dal punto di vista legale. Prima della partenza della squadra per il ritiro negli Stati Uniti per prepararsi per il girone I, era emerso pubblicamente che Thiaw era in arretrato con il pagamento degli stipendi da cinque mesi e che il suo contratto era scaduto, ma la situazione non è cambiata di una virgola. Nonostante le solenni rassicurazioni del Presidente della Repubblica del Senegal, che ha cercato di tranquillizzare tutti sulla questione, la Federazione si rifiuta al momento di firmare un nuovo contratto per il suo allenatore, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa SNA.