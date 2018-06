Il Senegal non dà scampo alla Polonia

Dopo la sconfitta a sorpresa della Colombia contro il Giappone, cade anche la Polonia, battuta per 2-1 dal Senegal.

Gli africani passano in vantaggio al 38esimo con l’autorete di Cionek. Il difensore polacco devia nella propria porta un tiro tutt’altro che irresistibile di Gueye.

Il secondo tempo inizia con la Polonia che prova a trovare la rete del pareggio, ma gli attacchi di Lewandowski e compagni non buttano giù il muro senegalese.

Gli uomini di Nawalka lasciano spazi ai contropiedi del Senegal e uno sciagurato retropassaggio di Krychowiak spiana la strada a Niang. La punta del Torino supera Szczesny in uscita disperata e deposita in rete per il doppio vantaggio degli uomini di Cissè.

A quattro minuti dal 90esimo, Krychowiak prova a farsi perdonare segnando la rete che riapre la partita con un perfetto colpo di testa su punizione battuta da Grosicki.

Sofferenza finale per il Senegal, che dopo 4 minuti di recupero può gioire per i primi tre punti del suo Mondiale e conquista il primato del girone H insieme al Giappone.

SPORTAL.IT | 19-06-2018 20:00