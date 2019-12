Il Siviglia fa sul serio per Izzo

Nonostante il recente rinnovo del contratto fino al 2024, il futuro al Torino di Armando Izzo è tutt'altro che certo. Oltre all'interessamento dell'Inter il centrale napoletano è infatti finito nel mirino del Siviglia.

Secondo quanto riportato da 'As', infatti, il club spagnolo sembra voler fare il possibile per portare l'ex genoano nella Liga già a gennaio e rinforzare così l'organico a disposizione del tecnico Lopetegui, capace di tenere gli andalusi in corsa per la vittoria del campionato, visto che Barcellona e Real Madrid sono distanti solo cinque punti.

Il presidente granata Cairo non vorrebbe privarsi di una delle colonne della squadra, ma attenzione alla variabile clausola rescissoria: nel rinnovo è stata infatti inserita una clausola del valore di 30 milioni, valida per l'Italia e per l'estero, e per il solo mercato di gennaio. Cifra alla portata del Siviglia…

SPORTAL.IT | 20-12-2019 08:50