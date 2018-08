Il Siviglia: "N'Zonzi? Pagate la clausola"

Il centrocampista del Siviglia Steven N'Zonzi è da mesi nel mirino della Roma.

Il tecnico degli andalusi Pablo Machin però avverte così in conferenza stampa i giallorossi e tutti i club interessati al giocatore: "Ha un contratto con noi e un buon club dove poter crescere. Chiunque voglia andare via dovrà portare i soldi della clausola o un'offerta ritenuta soddisfacente dal club. N'Zonzi non è campione del mondo per caso, è un punto fermo del Siviglia e oggi pomeriggio parlerò con lui".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 08-08-2018 15:20