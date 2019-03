Il portiere del Genoa, di proprietà dell'Inter, Ionut Andrei Radu è finito nel mirino del Siviglia.

Riporta Sportmediaset che il club andaluso ha inviato un osservatore al Ferraris per vedere l'estremo difensore in azione contro la Juventus. Radu sembra in ogni caso destinato a tornare all'Inter con l'opzione di recompra fissata a 12 milioni.

SPORTAL.IT | 24-03-2019 12:25