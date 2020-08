Il Siviglia stende il Manchester United: è finale di Europa League

Nessuno nella storia della Coppa UEFA prima ed Europa League poi ha vinto così tante edizioni del torneo. Il Siviglia è già a +2 sulle inseguitrici ed ora punta alla conquista del suo sesto titolo grazie all’accesso nella finale 2020 dopo aver battuto il Manchester United in rimonta.

Nonostante la sconfittanei due tempi regolamentari, il Manchester United è stato decisamente più pericoloso, viste le tante occasioni da rete. Quelle effettive sono state però poche in più rispetto a quelle degli spagnoli, cinici e abili a difendersi dopo il goal del momentaneo pareggio.

A sbloccare la gara è stato però il solito Bruno Fernandes, abile a segnare dal dischetto dopo il penalty concesso per fallo su Martial. Bounou ha intuito la direzione, ma l’ex giocatore della Sampdoria ha comunque siglato il suo 27esimo centro in stagione tra Sporting Lisbona e Manchester United.

Dalla regina dell’Europa League però ci si deve aspettare di tutto, e sicuramente non una gara giocata all’insegna della passività. Il Siviglia ha colto 26′ l’occasione più ghiotta della sua gara, con Reguilon lanciato in contropiede sulla sinistra, perfetto nel mettere al centro per l’accorrente Suso che di sinistro non ha sbagliato.

La ripresa non ha cambiato le carte in tavola, con il Manchester United che ha rischiato più volte di trovare la rete del nuovo vantaggio, senza però riuscire a battere un Bounou attento. Attacco dei Red Devils troppo spesso fuori fase, ma mai disattento come la difesa.

La rete che permette al Siviglia di conquistare la finale è una nuova dormita. Grande azione degli spagnoli sulla destra, palla a Jesus Navas e cross con rimbalzo in area: tutit fermi i difensori di Solskjaer, per De Jong, subentrato nella ripresa, è un gioco da ragazzi segnare il 2-1 e far volare la sua squadra alla finalissima. Dove attenderà Inter o Shakhtar.

OMNISPORT | 16-08-2020 23:04