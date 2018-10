Il sogno di Cavani: tornare a Napoli

Nella recente sfida di Champions League al Parco dei Principi, Cavani non ha lesinato messaggi d'amore all'indirizzo del suo amato Napoli. Tanti i selfie con chi, a Napoli, l’ha sempre stimato e amato. Il Matador non ha dimenticato le sue tre stagioni in maglia azzurra e, in più occasioni, ha manifestato il suo desiderio di tornare a giocare nella squadra partenopea.

De Laurentiis, patron del Napoli, ha sempre risposto che, per questioni economiche e d'età (l'uruguaiano è un classe 1987), l'operazione non è fattibile. Il club partenopeo cercherebbe altri profili per l’attacco. Eppure, Famiglietti, agente del bomber del PSG, crede nella fattibilità della trattativa: "Il ritorno a Napoli di Cavani dipende da molte cose, ma la volontà in cuor suo c'è. Ha detto tante volte di avere la città e la squadra nel cuore. L'ingaggio? Di questo si occupano i suoi agenti, ma un accordo credo non sia impossibile", le sue parole a Radio CRC.

Insomma, Cavani sarebbe pronto a ridursi anche lo stipendio (il nazionale uruguaiano percepisce circa 10 milioni di euro, netti, a stagione), pur di tornare a giocare nella massima serie italiana, con la casacca dell'amato Napoli. Ancelotti, al momento, ha a disposizione due attaccanti come Mertens e Milik. Avere un giocatore come il Matador, gli permetterebbe di avere molte più chance in attacco. Cavani, da quando gioca con il Paris Saint Germain, ha messo a segno 176 reti in 256 gare totali. L'impressione è che, sia a gennaio che in estate, si tornerà a parlare, con insistenza, di Cavani e del suo possibile ritorno a Napoli, la squadra che ha nel cuore. I tifosi del Napoli conoscono il suo valore ma l’ultima parola, come sempre, sarà del patron De Laurentiis.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 08:45