Il sogno di Riccardo Cucchi commuove tifosi Napoli

Da ieri è ufficiale: con l’approvazione della Giunta comunale lo stadio San Paolo si chiamerà stadio Diego Armando Maradona. Il sindaco De Magistris ha dato l’annuncio, c’è stata l’unanimità con buona pace dei preti che hanno anche chiesto l’intervento del cardinale Sepe perché all’impianto di Fuorigrotta non venisse tolto il nome del Santo. La gara di giovedì prossimo in Europa League tra Napoli e Real Sociedad sarà la prima che si giocherà dunque nel “Diego Armando Maradona” di Napoli e c’è chi sogna a occhi aperti.

Cucchi sogna di tornare alla radio per un ultimo collegamento

Tra questi c’è Riccardo Cucchi. La storica voce di “Tutto il calcio” scrive su twitter: “Sono sincero: vorrei fare ancora un solo collegamento radiofonico dal S.Paolo. Uno solo. Per poter dire: ” Buon pomeriggio gentili radioascoltatori dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli”…”.

I tifosi pronti a firmare un appello per Cucchi a Napoli

L’iniziativa piace moltissimo a tutti i tifosi, soprattutto i napoletani, e fioccano le reazioni: “Direi che l’intero calcio italiano debba concederle questo onore. Non è cosa di tutti essere amato e rispettato ad ogni latitutide calcistica e lei lo è” o anche: “Mi farebbe piacere che la RAI le consentisse di effettuare un collegamento dallo stadio Diego Armando MARADONA, un degno epilogo alla sua straordinaria carriera”, oppure: “Penso che metterebbero tappeti rossi per un tuo eventuale ritorno alla radio, anche solo per un giorno o per aprire un collegamento”.

I fan invitano anche la radio ufficiale a chiamare Cucchi

Molti chiedono alla radio ufficiale del Napoli di esaudire il desiderio di Cucchi: “Kiss Kiss Napoli, non lasciamoci scappare questa opportunità come radio ufficiale. Sono certo che anche Del Genio e Martino sarebbero onorati di fare spazio una tantum al Maradona delle radiocronache”. C’è chi commenta: “La capisco e domenica pomeriggio un po’ di invidia scommetto che l’avrà per chi sarà il commentatore della prima dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. una sensazioni da brividi anche per un semplice tifoso come me immagino per lei maestro”.

Il web è un fiume di ricordi e nostalgia: “Sarei molto contento per lei se la Rai gli facesse questa sorpresa come regalo di Natale. Se la meriterebbe per tutti gli anni di onorato servizio e per la sua immensa professionalità” e infine: “Io vorrei tornare a quando la domenica pomeriggio, in poltrona, con mio padre ascoltavamo tutto il calcio minuto per minuto. E poi, si aspettava 90° minuto per vedere i goal. E Luigi Necco nei suoi siparietti…perche´ si vinceva. Con Diego si vinceva sempre”.

SPORTEVAI | 05-12-2020 09:00