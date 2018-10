Il sogno di Simeone spaventa la Fiorentina

Giovanni Simeone spaventa la Fiorentina rivelando un suo sogno di calciomercato: diventare un giocatore dell'Atletico Madrid. O, per essere più precisi, essere allenato da suo padre Diego Simeone.

Il centravanti viola l'ha spiegato senza giri di parole in un'intervista concessa alla versione argentina di 'Fox Sports', approfittando della sosta per il campionato. "No, non ho mai avuto la possibilità di essere allenato da mio padre – ha spiegato il Cholito -. Il mio vecchio non mi ha mai fatto cenno a questa situazione. Però, per quanto mi riguarda, andare a giocare all'Atletico Madrid sarebbe il massimo. E vale lo stesso sia per me che per mio padre. L'Atletico Madrid è qualcosa che abbiamo dentro, fa parte di noi".

Parole importanti e che sicuramente non faranno piacere in riva all'Arno, dove Simeone è sbarcato nell'estate del 2017, segnando finora 16 reti in campionato con la maglia della Fiorentina. In precedenza aveva giocato una stagione con la maglia del Genoa, che lo aveva prelevato direttamente in patria dal Banfield.

SPORTAL.IT | 14-10-2018 19:25