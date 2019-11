Il solito Zaniolo e Veretout aprono la crisi del Napoli

Nell’anticipo dell’undicesima giornata di serie A la Roma apre la crisi del Napoli che, con la sconfitta di oggi per 2-1, ha collezionato appena due punti nelle ultime tre gare.

Partono bene i capitolini che al minuto 19 la sbloccano: Spinazzola va via a Mario Rui, appoggia per Zaniolo che controlla e deposita in rete con un bel mancino. Cinque minuti dopo Kolarov ha l’occasione di raddoppiare da calcio di rigore ma Meret respinge e tiene a galla i suoi.

Di Lorenzo va vicinissimo al pareggio alla mezz’ora: colpo di testa sugli sviluppi di un corner, pallone che supera Pau Lopez, Smalling è decisivo e respinge sulla linea.

Al 41esimo doppia clamorosa occasione per i partenopei: prima Milik manda sulla traversa di testa, sulla ribattuta Zielinski colpisce il palo. Mertens e compagni continuano a spingere ma vanno a riposo in svantaggio.

Ad un quarto d’ora dall’inizio della ripresa la Roma trova il secondo gol su rigore concesso per fallo di mano di Mario Rui. Dal dischetto va Veretout che la spedisce sotto al sette. Poco dopo Kluivert centra la traversa dopo una bella azione personale. Al minuto 68 a partita viene sospesa: alcuni tifosi giallorossi intonano cori contro Napoli città, lo speaker dell’Olimpico invita a smettere ma il messaggio non viene recepito e Rocchi sospende la gara.

Due minuti più tardi l’arbitro fa riprendere il gioco e arriva la rete di Milik: cross basso di Lozano e deviazione vincente del polacco.

A meno di dieci minuti dal termine gli uomini di Fonseca calano il tris grazie al colpo di testa di Dzeko che però è in offside, Rocchi annulla. Nei minuti di recupero la Roma rimane in dieci per l’espulsione di Cetin che abbatte Llorente (subentrato a Mertens) e si becca il secondo cartellino giallo. L’ultima occasione capita a Milik che però da calcio di punizione colpisce la barriera.

