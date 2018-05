Il team Mkers tra i migliori alla Fifa eClub World Cup

Mkers è un team di professionisti con sede in Italia, composto da manager e giocatori affermati, con oltre 10 anni di esperienza e partecipazione a giochi, eventi e competizioni. Nello staff, come capo della comunicazione, c’è Thomas De Gasperi, una delle due voci degli Zero Assoluto. Protagonisti del mondo eSports, i Mkers si sono dimostrati i migliori anche recentemente: il 19 e il 20 maggio scorsi hanno brillato a Parigi, durante la Fifa eClub World Cup, torneo per club di FIFA 18.

Il team Mkers, sorteggiato nel gruppo B, ha vinto 4 partite su 7 superando la fase a gironi con un 4° posto. Ai quarti il team italiano ha dovuto fare i conti con gli Hashtagh Academy: IcePrinsipe ha pareggiato 2-2, ma grazie a Kurt Fenech la sfida si conclude con un 6 a 5 per i Mkers, con accesso diretto alle semifinali. Qui, però, vengono battuti dal Brondby eSport per 5-8 (2-4;3-4).

In Finale, il team Envy vince la gara di andata per 4-1, ma durante la fase di ritorno Ustun del Bronby eSport batte Aero con un k.o. di 7-0, consegnando al team danese la vittoria e un premio in denaro di 25mila dollari.

Così i Mkers si classificano terzi, conquistando la medaglia di bronzo e un assegno da 5mila dollari, contro i Falcon eSport. Ed è proprio grazie a questa vittoria che vedremo IcePrinsipe ai playoff di Amsterdam, che si terranno dal 28 maggio al 3 giugno. “Siamo orgogliosi di aver tenuto testa a team con maggiore esperienza e sistemi consolidati alle spalle – ha dichiarato Thomas De Gasperi – che gli permettono di gareggiare ad alti livelli tutto l’anno, come nel caso della eLigue1 francese o della Virtual Bundesliga tedesca. Purtroppo in Italia mancano ancora simili iniziative ma siamo certi arriveranno”. Ha poi aggiunto che il team sta lavorando per consolidare la FanBase e che risultati come questi sono di grandissimo aiuto.

