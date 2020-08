Il team VR46 fa il bis: Bezzecchi trionfa in Moto2

Dopo Celestino Vietti, il team VR46 va ancora a segno in Austria. Marco Bezzecchi ha conquistato il Gran Premio di Stiria di Moto2: il centauro dello Sky Racing Team, secondo sul traguardo, ha festeggiato la vittoria dopo la penalità allo spagnolo Jorge Martin, comminata per aver oltrepassato i limiti della pista.



“Sono contento, non riesco a descrivere le emozioni che sto provando. Ho pianto come un bambino: all’inizio ho perso qualche posizione, poi ho mantenuto la calma e ho recuperato. Il passo era buono, ho cercato di indurre Martin all’errore. Ho visto che era andato sul ‘verde’. Ringrazio la mia famiglia e il mio team. Ora festeggio, poi ci concentreremo su Misano”. Sul podio anche Remy Gardner.

Luca Marini, settimo, mantiene la leadership del campionato.

