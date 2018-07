Il tempio della velocità attende la MPR

Il tempio della velocità attende a braccia aperte la MPR.

"Dodici chilometri di cui due all'interno del circuito e sulle Sopraelevate del Monza Eni Circuit. Sabato 21 luglio la gara podistica non competitiva Monza Power Run passerà anche dall'Autodromo dove saranno collocati alcuni dei ventidue ostacoli che caratterizzano l'originale e goliardica corsa. I partecipanti che partiranno da Villasanta alle 18 dovranno infatti scavalcare, attraversare o guadare degli ostacoli naturali e artificiali per poter arrivare al traguardo finale. Non mancheranno lungo il percorso acqua, fango e schiuma che renderanno più difficoltosa (ma soprattutto divertente) la gara. L'intero ricavato raccolto dall'associazione Lele Forever Onlus sarà utilizzato per la lotta contro le leucemie in collaborazione con l'ospedale San Gerardo di Monza" si legge nella nota diramata mercoledì.

SPORTAL.IT | 18-07-2018 10:50