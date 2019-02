Il terribile segreto di Cr7 che riguarda la madre

Per il figlio farebbe (e ha fatto) qualsiasi cosa. Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, si è ad esempio spesa in tutte le salse (dai social ai media tradizionali) per difendere il fuoriclasse della Juventus dalle accuse di stupro fatte al giocatore da Kathryn Mayorga, anche a costo di creare polemiche come è accaduto proprio in questi giorni quando la donna è tornata sulla vicenda in un’intervista al Correio de Manha («Se sali in camera d’albergo, vuoi fare qualcosa». Quando è andata lì, lei non voleva giocare a carte. Io conosco bene mio figlio, non farebbe mai una cosa del genere»).

LA RIVELAZIONE – Quello che invece nessuno o quasi sapeva era che la mamma di Cr7 sta lottando per la vita. Lo ha rivelato lei stessa a Portugal Tv dove ha detto di aver subito un’altra operazione al seno. Il tumore scoperto nel 2007 si è ripresentato e alla tv portoghese, la signora Dolores ha raccontato: “Sono stata operata su un altro seno a Madrid, ho fatto la radioterapia e ora sto bombattendo per la mia vita. Nessuno sa della seconda”. La donna però intende combattere ed è attivissima: proprio ieri ha presentato la sua collezione di oli e vini.

SPORTEVAI | 08-02-2019 14:48