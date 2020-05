Il Times: "Cacciate l'Italia dal Sei Nazioni"

In Inghilterra tornano a prendere di mira la Nazionale italiana di rugby: secondo l'autorevole Times, gli Azzurri del rugby vanno espulsi al più presto dal Sei Nazioni: "È tempo che l'Italia venga buttata fuori, a beneficio della reputazione del torneo e, paradossalmente, dell'Italia stessa. In 20 stagioni, più un'altra tronca, ha ottenuto 12 vittorie in 103 partite, a una media di una ogni quasi nove match. Inoltre quest'anno non è stata capace di segnare un singolo punto contro Galles e Scozia, perdendo 42-0 a Cardiff e 17-0 a Roma: è un chiaro segnale che il torneo ha bisogno di un sostanziale ribaltone".

L'Italia non vince una partita dal 2015: "L'Italia non mostra il minimo segnale che possa diventare la Francia del ventunesimo secolo. Farebbe meglio a misurarsi in una competizione in cui siano favoriti, e non in una dove vengono sovrastati e battuti pesantemente. Romania e Georgia rappresentano il livello di competitività dei loro standard". Il Times auspica un ritorno al Cinque Nazioni.

SPORTAL.IT | 11-05-2020 21:37