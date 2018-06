Il toccante saluto di Buffon alla Juventus

Con un toccante post pubblicato su Facebook si è congedato definitivamente dalla Juventus dopo 17 anni trascorsi in maglia bianconera.

Questo il lungo saluto social del 40enne portiere che si appresta ad iniziare una nuova avventura al Psg in Francia: “Diciassette anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. Diciassette anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me”.

Il primo luglio Buffon diventerà ufficialmente un calciatore dei parigini anche se non tutti hanno preso bene l’approdo dell’ex Parma sotto la Torre Eiffel: “Buffon è uno dei migliori portieri di tutti i tempi e tutti conoscono il suo spirito da combattente – le parole di Bernard Lama, l’ultimo portiere a vincere una Coppa delle Coppe con i campioni di Francia, a Tuttomercatoweb -. Ma ha 40 anni, non è più giovane ed il calcio è cambiato, serve più forza fisica. Non sono certo possa essere la scelta migliore fatta dal Psg. Non può essere il portiere del futuro della squadra”.

Insieme a Buffon saluta la Juventus anche Stephan Lichtsteiner che lascia i bianconeri a parametro zero per vestire la maglia dell’Arsenal in Premier League alla corte di Emery.

“Cari juventini, oggi è il mio ultimo giorno ufficiale da juventino. Portare questa maglia negli ultimi 7 anni – ha scritto l'esterno svizzero su Facebook – è stato un grandissimo onore, ogni singolo giorno! Vi auguro di continuare la vostra fantastica storia con tanti anni di grandissimi successi e immense gioie. Grazie del vostro incredibile supporto, sarete sempre nel mio cuore. Un abbraccio, Steph”.

Il prossimo big che potrebbe lasciare Torino è Claudio Marchisio: ‘Il Principino’ vorrebbe restare ma chiede più spazio ad Allegri. Se il rapporto tra i due non dovesse migliorare la cessione del centrocampista all’estero sarebbe praticamente scontata.

SPORTAL.IT | 30-06-2018 14:15