Il Torino accelera per Federico Ricca

Il Torino è sempre più vicino a Federico Ricca. Il terzino sinistro del Malaga, uruguaiano con passaporto italiano, è stato designato come sostituto di Barreca, passato al Monaco.

I granata contano di spendere 2 milioni di euro circa per il suo cartellino, Petrachi è pronto a dare l'accelerata finale. In uscita invece Valdifiori e Parigini: per il primo nelle prossime ore si dovrebbe trovare l'intesa con la Spal, per il secondo si aspetta l'Udinese per decidere se cedere il giocatore a titolo definitivo o in prestito.

SPORTAL.IT | 12-07-2018 09:00