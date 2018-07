Il Torino blinda la porta con Sirigu

Il Torino blinda la propria porta con Salvatore Sirigu. Il portiere sardo ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club granata fino al 2022. La notizia era già nell'aria da qualche giorno e l'annuncio ufficiale è arrivato tramite una nota pubblicata sul sito del club piemontese: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Sirigu fino al 30 giugno 2022", si legge.

Lo stipendio dell'ex estremo difensore del Psg viene adeguato con un lieve ritocco al rialzo e, compresi i bonus, arriva a toccare una cifra vicina ai due milioni di euro a stagione.

Dopo aver sistemato la questione portiere, il Toro pensa a rinforzare anche il proprio reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, la società del presidente Cairo starebbe lavorando per riportare in Italia Simone Zaza, dopo la convincente esperienza in Liga con la maglia del Valencia. Il giocatore, che sembrava ad un passo dal Milan, ha visto sfumare il suo trasferimento in rossonero in seguito alle ultime vicende societarie del club meneghino ma gradirebbe comunque tornare a giocare in Serie A. A Torino dividerebbe il reparto con il 'Gallo' Belotti: una coppia perfetta per il collaudatissimo 3-5-2 di Walter Mazzarri.

SPORTAL.IT | 07-07-2018 14:50