Il Torino blocca Kevin Bonifazi

A dispetto di un numero di presenze in Serie A ancora esiguo, Kevin Bonifazi è uno dei giocatori con più richieste nel mercato di gennaio.

Il difensore del Torino ha perso quota nelle gerarchie di Mazzarri, complice anche un infortunio, dopo un avvio di stagione promettente, eppure allenatore e società non hanno ancora dato il via libera alla cessione.

In fila ci sono l’Atalanta, il Bologna, dove a richiederlo è Sinisa Mihajlovic che lo ha avuto in granata, e la Spal, dove Bonifazi ha giocato in due riprese, nel 2016-2017 in B contribuendo alla promozione e nello scorso campionato, in entrambi i casi in prestito.

Al momento, però, ogni trattativa è stata bloccata in vista delle partite contro il Genoa in Coppa Italia e lo stesso Bologna in campionato, vista l’emergenza infortuni in difesa.

Da metà gennaio, però, il destino di Bonifazi sembra segnato: l’Atalanta preme per l’acquisto a titolo definitivo

SPORTAL.IT | 08-01-2020 19:32