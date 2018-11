Il Torino brucia i tempi per Ola Aina

Ola Aina ha stregato il Torino e il patron Urbano Cairo avvierà nei prossimi giorni con il direttore sportivo Petrachi una trattativa con il Chelsea per il riscatto anticipato del calciatore inglese naturalizzato nigeriano.

Arrivato in estate in prestito, l'esterno nato a Southwark ha convinto tutti: il riscatto è fissato per 10 milioni di euro, anche se i piemontesi vorrebbero ottenere uno sconto a fronte di un pagamento anticipato. Tutto però dipenderà dalla volontà di Maurizio Sarri, che potrebbe porre il veto sulla cessione.

SPORTAL.IT | 06-11-2018 10:45