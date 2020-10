Il Torino cambia pelle: le modifiche di Giampaolo

Il Torino cambia pelle. Dopo aver perso le prime tre partite, i granata cercano di ricostruirsi. Già a partire dalla complicata trasferta sul campo del Sassuolo, Marco Giampaolo apporterà correttivi importanti e significativi alla sua squadra. In tutti i reparti.

Il primo cambiamento potrebbe avvenire in difesa, dove Bremer può prendere il posto di Lyanco a fianco di Nkoulou. Aspettando Izzo, che potrebbe non essere ancora a disposizione: negli ultimi tempi è alle prese con un risentimento ai flessori.

A centrocampo, invece, il cambio sarà anche tattico, perché Meité non ha convinto ed è uscito con i fischi dei tifosi in sottofondo. Giampaolo può lanciare Segre, giocatore dalle caratteristiche diverse con più doti in impostazione. Anche se sarà Rincon a rimanere davanti alla difesa. Rientrato dal prestito dal Chievo, il classe 1997 può avere il suo spazio.

Terza novità sulla trequarti, dove è Gojak a spingere per un posto. Con Verdi in panchina, contro il Cagliari ha giocato Lukic titolare. Giampaolo ha definito la sua prestazione “buona”, ma il bosniaco scalpita per trovare spazio e potrebbe farlo già dal weekend, alle spalle di Bonazzoli e Belotti. Al Mapei si può vedere un nuovo Toro.

OMNISPORT | 21-10-2020 12:05