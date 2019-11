Il Torino cerca nuovi gol in Olanda

La vittoria di Brescia è coincisa con il risveglio del Torino e del suo attacco. Due reti di Belotti, seppur su rigore, e altrettanti di Berenguer, in attesa degli squilli di Zaza e Verdi e del ritorno di Iago Falque. Le alternative per Mazzarri non mancano, ma la società è sempre vigile sul fronte mercato alla voce giovane talenti.

Secondo quanto riportato dal portale tedesco 'Stuttgarter-zeitung.de', infatti, la società granata è tra quelle interessate a Ragnar Ache, attaccante tedesco di nascita, ma naturalizzato olandese, classe 1998 in forza allo Sparta Rotterdam, club in cui è cresciuto.

Ache è una delle rivelazioni dell’Eredivisie avendo realizzato 5 gol e 3 assist nelle primee 12 giornate e per questo la concorrenza per il Toro è già notevole: Eintracht Francoforte e Stoccarda sono infatti in fila per riportare il giocatore nella nazione d'origine, essendo il ragazzo nato proprio a Francoforte.

SPORTAL.IT | 21-11-2019 21:08