Il Torino crolla di nuovo: tris Samp

Esordio amarissimo per Moreno Longo sulla panchina del Torino. I granata sono stati sconfitti per 3-1 in casa contro la Sampdoria, infilando la quarta, pesantissima sconfitta consecutiva nel secondo anticipo della 23esima giornata di serie A.

Le reti tutte nella ripresa: il Toro aveva sbloccato la gara con Verdi al 56', ma è stato rimontato dalla doppietta di Ramirez e dal gol su rigore di Quagliarella. In classifica piemontesi dodicesimi a quota 27 punti, Samp sedicesima a 23 punti.

SPORTAL.IT | 08-02-2020 20:01