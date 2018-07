Il Torino doma il Nizza, ma trema per Krunic

Il Torino si aggiudica l’amichevole di prestigio contro il Nizza allenato da Patrick Vieira. Al “Moccagatta” di Alessandria la squadra di Mazzarri si è imposta per 1-0 grazie ad un gol segnato dopo dodici minuti da Andrea Belotti, lesto a raccogliere la respinta della traversa dopo un tentativo dello stesso centravanti su angolo di Iago Falque. Gara impegnativa per il Torino, al cospetto di un avversario di spessore e più avanti nella preparazione, ma la fase difensiva granata ha retto anche con un pizzico di fortuna, sottoforma delle due traverse colpite dai francesi con Hérelle e Cyprien, della parata di Sirigu su Tameze e del clamoroso errore nel finale di Sacko a tu per tu con Ichazo.

A margine della sfida il presidente Cairo ha dribblato le domande di mercato (“Parlatene con Petrachi, c’è tempo fino al 17 agosto”), a proposito del quale i granata registrano l’infortunio di Rade Krunic: il talentuoso centrocampista bosniaco dell’Empoli, vicino al Toro in uno scambio con Acquah, si è infortunato alla caviglia in modo piuttosto serio durante l’amichevole tra i toscani e lo Spezia, terminata 2-2.

SPORTAL.IT | 28-07-2018 20:40