Il Torino esplode: si sente massacrato

Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, è intervenuto a Radio Sportiva. E si è lamentato. “Ci hanno tolto dei punti, sì – ha assicurato -. Proprio in questi giorni ho visto delle classifiche sugli errori arbitrali. Credo che noi siamo stati insieme a Lazio e Spal la squadra più tartassata per gli errori arbitrali. Credo ci manchino 6 o 7 punti. Dispiace, io non voglio fare del vittimismo ma dico che il Torino dal punto di vista arbitrale è poco fortunato. Le partite a volte vengono anche indirizzate, dal punto di vista arbitrale. Saremmo stati sfortunati, forse è anche la storia che lo dice. Siamo i più massacrati insieme a Spal e Lazio. In una classifica, con questi punti in più, saremmo in Europa League".

"Io ricordo che all'andata a Bologna ci venne annullato un gol regolare a Berenguer. E poi altre situazioni. Ma ribadisco, la mia è una valutazione oggettiva – ha aggiunto Petrachi -. Poi però dobbiamo dire che con Verona e Spal ed in altre partite abbiamo regalato dei punti. Nessuna dietrologia, ma io sono al decimo anno al Torino e non ricordo mai una stagione in cui possa aver detto di aver avuto un pizzico di fortuna arbitrale. Mai, mai. Anche col Var noi siamo ultimi nella classifica dei torti arbitrali subiti. Saremmo sfortunati, forse è la storia che lo dice. Mi auguro che dalla prossima stagione ci sarà un po' più attenzione nei nostri confronti".

"I voti a me non piace darli, sinceramente. Qualcuno parla di una stagione flop, io non direi che sia stata una stagione che lascia tutti sconfitti. Si poteva fare di più certo, i risultati potevano essere diversi. Ma abbiamo fatto un punto in più rispetto all'anno scorso e ci siamo andati vicini alla quota punti per l'Europa League. Se si pensa alle partite in cui non siamo riusciti a vincere, in cui abbiamo regalato punti, ed anche ai torti arbitrali, la classifica poteva essere diversa" la conclusione di Petrachi.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 15:15