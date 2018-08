Il Torino gongola, è asta per Acquah

Il suo addio al Torino è sicuro, dopo tre stagioni da co-titolare, per Afriyie Acquah non c’è più spazio nelle gerarchie di Walter Mazzarri a centrocampo. La destinazione del centrocampista ghanese ex Palermo, Parma e Sampdoria resta però un’incognita, perché se sembrava tutto fatto con l’Empoli, si registra l’inserimento in extremis della Spal che può ribaltare la situazione. Il giocatore avrebbe preferito approdare nel campionato inglese ma, constatato che le uniche offerte di rilievo sono arrivate dalla Serie A, stava per dire sì ai toscani, pronti a propria volta ad effettuare un sacrificio economico importante sul piano dell’ingaggio.

Nell’affare, pur se in una trattativa separata, sarebbe dovuto rientrare il passaggio al Toro del centrocampista bosniaco Rade Krunic, per il quale però manca l’intesa tra club. Ora però, come riportato da 'Tuttomercatoweb', la Spal sta provando il sorpasso per Acquah, forte dei buoni rapporti con il Torino: tra le due società è infatti ancora in ballo la maxi-operazione che porterebbe Federico Viviani in granata e il duo Valdifiori-Bonifazi, quest’ultimo in prestito, a Ferrara.

SPORTAL.IT | 14-08-2018 21:05