Il Torino ha annunciato l'arrivo di Murru

Un esterno se n’era già andato, un altro arriva. Cambio sulle fasce per il Torino, che accoglie ufficialmente Nicola Murru, vecchia conoscenza di Marco Giampaolo: il terzino sardo arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria. “Il Torino Football Club – si legge sul sito ufficiale granata – è lieto di comunicare di aver acquisito dall’Unione Calcio Sampdoria – a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Murru”.

Murru rimpiazzerà, non dal punto di vista tecnico-tattico ma numericamente, Lorenzo De Silvestri. L’esterno romano non ha rinnovato il proprio contratto con il Torino e, da oggi, è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna. “Il Bologna Fc 1909 – annuncia il club felsineo – comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Lorenzo De Silvestri”.

Così come Murru con Giampaolo, anche De Silvestri ritrova Sinisa Mihajlovic, che lo ha già allenato ben tre volte: alla Fiorentina, alla Sampdoria e, infine, proprio al Torino.

OMNISPORT | 17-09-2020 15:36