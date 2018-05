Il Torino ha messo gli occhi su Sarr

Walter Mazzarri ha richiesto alla società l’acquisto di un esterno destro per il suo 3-5-2 (o 3-4-2-1 con Ljajic e Iago Falque alle spalle di Belotti).

Viste le difficoltà di arrivare a Manuel Lazzari, la dirigenza granata si starebbe concentrando su Bouna Sarr, giocatore del Marsiglia che è stato osservato più volte dal direttore sportivo Gianluca Petrachi e alcuni suoi collaboratori.

Non si prospetta, però, una trattativa semplice. Il centrocampista francese, infatti, è un titolare inamovibile della squadra di Rudi Garcia e difficilmente il tecnico ex Roma lo lascerà partire per una cifra inferiore a otto milioni di euro.

