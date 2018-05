Il Torino ha puntato Matias Vargas, trequartista argentino in forza al Velez Sarsfield.

Secondo quanto scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, il talento classe 1997 è considerato un grande talento in patria ed è seguito anche da numerosi club della serie A italiana.

Il Torino non vuole farselo scappare e per accaparrarselo ha già messo in cantiere un investimento importante.

Vargas in Primera Division in questa stagione ha realizzato 5 gol in 23 presenze.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 11:00